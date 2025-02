Rompipallone.it - Juventus-Milan, sfida di mercato per il difensore: le ultime

Leggi su Rompipallone.it

Juve: duello in vista delestivo per il. Di seguito sono riportate lenovità La finestra di calcioinvernale è termina, eppure, molte squadre continuano a lavorare sulle possibili mosse da fare a giugno per poter migliorare la squadra e renderla ancora più competitiva.Sia lache ilsono state due delle squadre più attive sul. Grazie ai nuovi acquisti, infatti, i due club hanno avuto già importanti risultati. Kolo Muani, il nuovo attaccante della, ha segnato cinque gol nelle prime tre partite giocate, mentre, il Diavolo è riuscito a passare in semifinale di Coppa Italia anche grazie al gol del nuovo arrivato Joao Felix, in attesa di giocare questo pomeriggio contro l’Empoli.Trae Juve, però, proiettandoci a giugno, ci sarà un vero e proprio duello, in quanto, entrambe le squadre, hanno puntato gli occhi sullo stesso