Ilfattoquotidiano.it - Juventus, impatto da record per Kolo Muani: 5 gol con 5 tiri in porta nelle prime 3 partite. E Vlahovic? Resta a guardare (per ora)

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Thiago Motta l’aveva convinto con una semplice telefonata. Asono bastati 262 minuti per ripagare la sua fiducia e mettere d’accordo tutti, anche i più scettici. Cinque gol contro Napoli, Empoli e Como (con 5in) in sole 3: unclamoroso quanto inaspettato. E soprattutto da: il francese, infatti, è il primo giocatore capace di segnare almeno cinque retisuetre presenze di Serie A nell’era dei tre punti (dalla stagione 1994-1995, per intenderci). “Faccio l’attaccante e allora calciare un rigore non è una responsabilità, ma solo un’opportunità per segnare”, dirà proprio al termine della gara del Sinigaglia (che ha deciso con la seconda doppietta consecutiva). L’Erasmus in Italia con la maglia dellaè iniziato forse meglio di quanto avrebbe potuto immaginare.