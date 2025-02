Sport.periodicodaily.com - Juve Stabia-Bari: le probabili formazioni

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Entrambe le squadre sono in zona play-off e puntano a rimanerci fino al termine.si giocherà domenica 9 febbraio 2025 alle ore 17.15 presso lo stadio Menti.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI campani sono reduci dalla sconfitta contro il Sassuolo capolista, la seconda nelle ultime tre partite. Il rendimento, però, fin’ora è al di sopra delle aspettative con il settimo posto a 33 punti, e dunque in piena zona play-off. I pugliesi vengono dalla vittoria casalinga contro il Frosinone e sperano di replicare contro gli stabiesi con il quali condividono il sesto posto. La squadra di Longo appare comunque sulla buona strada come confermano i cinque risultati utili consecutivi.