Juve senti il pres del Como | Se ne parla fra 3 anni

Latorna dalla trasferta in casa dei lariani con tre punti fondamentali per il campionato ma anche con una brutta notizia di mercato: annuncio del numero uno comasco che gela GiuntoliSeconda vittoria consecutiva in campionato per lantus, un piacere che i bianconeri non provavano da diversi mesi. Tre punti preziosissimi per i bianconeri, che nel finale sono riusciti ad avere la meglio sul. Ancora una volta sugli scudi Kolo Muani, autore di un’altra doppietta e che sta tenendo una media gol elevatissima: cinque reti in tre partite, acquisto dall’impatto a dir poco devastante e che di questo passo potrebbe aiutare molto laa raggiungere i propri obiettivi.Va detto come latazione della squadra di Thiago Motta, in sé, non sia stata delle migliori. Avrebbero meritato di più i padroni di casa, se davvero vorrà avanzare nelle coppe e prevalere nella corsa al quarto posto in campionato ladovrà fare molto di meglio.