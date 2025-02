Juventusnews24.com - Juve Milan Primavera LIVE 0-3: Eletu trova il terzo gol, Longoni salva su Vacca

di RedazionentusNews24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la ventiquattresima giornata di campionato 2024/25Latorna in campo dopo la vittoria con l’Atalanta ai quarti di Coppa Italia. Bianconeri di scena in casa delper la giornata numero 24 di campionato,ntusnews24 vi racconta il match0-3: sintesi e moviola1? Iniziata la sfida tra5? Ritmi di gioco subito alti da parte dei rossoneri, bianconeri più schiacciati nella loro metà campo8? Cross pericoloso di Finocchiaro, non c’è però nessuno sul secondo palo pronto a ribadire in rete13? Finocchiaro si accentra e cerca il destro dal limite, conclusione rimpallata dalla difesa17?ora con il pallino del gioco in mano, ai bianconeri mancano però occasioni per far male al21? Occasione per Lopez! Ngana recupera un ennesimo pallone e serve subito in area lo spagnolo, che però strozza la conclusione e mette a lato22? Rigore per il