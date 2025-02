Sport.quotidiano.net - Juve, Kolo Muani show: “E’ un sogno”

Bologna, 8 febbraio 2025 – Motta ha trovato il suo attaccante. Si chiama Randal, che ha avuto un impatto devastante. Sono cinque gol in tre partite, mai nessuno come lui. Si prospettano tempi duri per Dusan Vlahovic, ormai scivolato dietro nelle gerarchie e in odor di cessione a giugno. Acquisto azzeccato, azzeccatissimo quella dellaa gennaio, perché la punta ha dato a Motta ciò che gli serviva, movimenti a sostegno della squadra, legatura del gioco con i compagni e soprattutto gol di ogni tipo, in particolare quelli in progressione sfruttando il campo aperto come successo con Empoli e Como. Numeri da record perda quando si assegnano i tre punti a vittoria. Nessuno come lui I numeri non dicono tutto nel calcio, ma tante cose sì. Segnare cinque gol in tre partite, con due doppiette, rappresenta un record.