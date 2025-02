Quotidiano.net - Justin Timberlake, i retroscena dello sketch con Beyoncé al Saturday Night Live

Leggi su Quotidiano.net

Tra i momenti cult e simbolo della trasmissione americana “” spicca sicuramente il balletto che ha visto “Single Ladies (Put a ring on it)” al centro di una riuscita e divertente parodia. Sono passati anni da quelloe, in questi giorni,ne ha nuovamente parlato in occasione di “Ladies & Gentleman. 50 Years of SNL Music”, in streaming su Peacock negli Stati Uniti.e il video parodia di “Single Ladies (Put a ring on it)” Sono passati più di 15 anni da quandoè apparsa come ospite al. La cantante aveva iniziato la sua carriera solista con un grande successo e tra gli album più venduti e ascoltati c’era sicuramente il suo terzo disco in studio “I Am. Sasha Fierce”. Tra i singoli più venduti in quei mesi c’era"Single Ladies (Put a Ring on It)", accompagnato da un video musicale – girato in bianco e nero – che appariva ovunque, tra i più trasmessi in tv e visti su YouTube.