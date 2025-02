Nerdpool.it - Jurassic World Rebirth: chi sono i nuovi personaggi del film?

L’uscita diè ormai imminente e i fan diPark del 1993 hanno molti motivi per essere entusiasti. Secondo il produttore Frank Marshall, che ha parlato con Vanity Fair in un’esclusiva anteprima del, lui, lo sceneggiatore David Koepp e il produttore esecutivo Steven Spielberg hanno fatto di tutto per rendere il franchise di nuovo spaventoso.La trama disegue un team di esperti in operazioni segrete incaricato di recuperare il DNA di tre dei dinosauri più grandi rimasti su un’isola mai vista prima, che era la struttura di ricerca originale per il primo tentativo di creare un parco a tema preistorico.Ilfunge da soft reboot del franchise, ambientato cinque anni dopo la conclusione della trilogia con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, ma con un cast completamente nuovo.