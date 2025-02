Liberoquotidiano.it - "Joe Biden, sei licenziato". Trump 2, la "vendetta": umilia il vecchio presidente con una mossa

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ildegli Stati Uniti, Donald, ha dichiarato di voler togliere al suo predecessore Joel'accesso alle informazioni riservate, revocando il suo nulla osta di sicurezza e interrompendo i briefing quotidiani dell'intelligence. "Non è necessario - ha spiegato sul suo canale Truth social - che Joecontinui a ricevere accesso a informazioni classificate. Pertanto, stiamo immediatamente revocando il nulla osta di sicurezza di Joee interrompendo i suoi briefing quotidiani di intelligence. Ha creato questo precedente nel 2021, quando ha dato istruzioni all'Intelligence Community (IC) di impedire al 45modegli Stati Uniti (ME!) di accedere a dettagli sulla sicurezza nazionale, una cortesia fornita agli ex presidenti". "Il rapporto Hur - ha sottolineato ancora- ha rivelato chesoffre di 'scarsa memoria' e che, anche nei suoi periodi migliori, non è affidabile sulle informazioni sensibili.