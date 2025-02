Thesocialpost.it - Jhoanna Nataly Quintanilla, il compagno Pablo Gonzalez ha confessato l’omicidio

Alla fine haHeribertoRivas, il 48enne accusato dele dell’occultamento del cadavere della compagna,. La donna, che lavorava come babysitter, era scomparsa nel nulla e le ricerche si erano presto concentrate sull’uomo, incastrato anche dalle riprese delle telecamere mentre trasportava i resti della donna in un borsone da palestra per poi occultare il corpo.Leggi anche:Interrogato dal gip Anna Calabi, l’uomo ha ammesso di aver ucciso la baby sitter a Milano, anche se non in modo intenzionale, e di avere deciso di nascondere il corpo perché preso dal panico. Stando a quanto riportato dal Messaggero, l’iomo non è stato in grado di dire con precisione dove si trova il cadavere, limitandosi a indicare un punto imprecisato lungo la strada per Cassano d’Adda.