Movieplayer.it - Jessica Alba: la star di Sin City ha chiesto ufficialmente il divorzio da Cash Warren

Leggi su Movieplayer.it

Dopo la separazione, l'attrice ha deciso di presentare la domanda ufficiale per chiudere il matrimonio iniziato nel 2008. Nelle scorse ore,ha presentatoistanza dida, con il quale è sposata dal 2008. L'attrice ha depositato i documenti nella giornata di ieri. Nella motivazione, l'attrice ha sottolineato come esistano differenze inconciliabili che non le permettono di proseguire l'unione matrimoniale. La separazione è datata 27 dicembre. La notizia della separazione diA gennaio, lade I Fantastici 4 aveva confermato la separazione su Instagram:"Da anni sono in un percorso di auto-realizzazione e trasformazione, sia come individuo che come partner di".aveva ripercorso il periodo matrimoniale:"Sono orgogliosa di come .