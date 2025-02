Vanityfair.it - Jason Priestley e il «volto coraggioso» di Shannen Doherty

Leggi su Vanityfair.it

L’attore ricorda l’ultimo incontro con l’amica e collega, sua gemella nella serie tv Beverly Hills 90210, scomparsa la scorsa estate a causa di un cancro: «Sono stato con lei poche settimane prima che morisse, non c’erano segnali che qualcosa non andasse in lei. Era brava a mascherare la malattia»