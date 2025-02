Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner e il vino rosso, spunta pure Gianni Ippoliti: si muovono gli avvocati

Sorpresa sorpresa: nel Manduria-gate che ha coinvoltoora. Il celebre conduttore televisivo è l'uomo che ha ideato il "",ispirato tanto al Primitivo, celebrepugliese, tanto all'altoatesino numero 1 del ranking mondiale. Il dubbio, in questo senso, è lecito: si tratta di un sentito omaggio a un 23enne che sta scrivendo pagine epiche per lo sport italiano o di una "furbata commerciale"? Il campione di San Candido per il momento non pare intenzione di adire per vie legali, anche se il suo avvocato si è fatto sentire cone con il comune di Manduria. Il sospetto è che si possa trattare di una palese violazione del diritto d'immagine del tennista. D'altronde,ormai è un vero e proprio business, un "brand" che muove interessi e marketing per svariate decine di milioni di euro.