Jairzinho l’uragano

Leggi su Ilnerazzurro.it

o’ FuracaoIl Botafogo, proprio in quegli anni, acquisì la fama di “ò glorioso” per via dei tanti fuoriclasse che giocavano con la maglia bianconera. Jair, conosciuto dai più come, sogna di entrare a far parte di quel club capace di far innamorare un crescente numero di brasiliani. Nel ’58 entra nel settore giovanile della squadra del cuore; il suo ruolo è quello di ala destra, come Manè, il suo idolo.A livello giovanile vince 3 campionati juniores consecutivi dal ’61 al ’63. Nel 1963fa l’esordio in prima squadra. L’inizio è difficile perché la squadra è imbottita di campioni. Si mette al servizio della squadra e soprattutto lascia intravvedere qualità e caratteristiche peculiari e importanti. Nel suo ruolo è chiuso dal grandissimo Garrincha; deve cambiare ruolo. Non più prima fascia ma centravanti dove dimostra di avere il gol nel sangue.