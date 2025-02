Ilmessaggero.it - Italia-Galles, Sei Nazioni: la seconda giornata, live 19-3. Dove vederla in tv e streaming

Leggi su Ilmessaggero.it

L'di rugby scende in campo all'Olimpico per ladel Seicontro il. Dopo la sconfitta per 31-16 nella primacontro la Scozia, la formazione.