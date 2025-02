Oasport.it - Italia-Galles oggi in tv, Sei Nazioni rugby 2025: orario, programma, formazioni

Leggi su Oasport.it

Prosegue, sabato 8 febbraio, alle ore 15.15, il cammino dell’nel Seidi: gli azzurri del CT Gonzalo Quesada saranno chiamati ad affrontare ilnella sfida che si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma.Gonzalo Quesada cambia soltanto una pedina nel XV titolare rispetto alla formazione sconfitta in, con Niccolò Cannone al posto di Dino Lamb, il quale siederà in panchina, mentre tra i possibili subentranti Jacopo Trulla sostituirà Simone Gesi.Per il match della seconda giornata del Seidila diretta tv sarà disponibile su Rai 2 HD e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport., SeiU2018-20. Azzurrini sconfitti con rammarico a TrevisoCALENDARIO SEISabato 8 febbraio – Stadio Olimpico di Roma,15.