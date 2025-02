Ita Airways-Lufthansa Baccini | Grandi aspettative sui temi del lavoro

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 8 febbraio 2025- Fusione tra Itae la rilevanza socio – economia che questa operazione può rappresentare per la Città di Fiumicino; questo il focus dell’incontro che si è tenuto nella giornata di ieri tra il Sindaco, Marioe il Segretario Nazionale dell’ Ugl TA, Francesco Alfonsi.«Abbiamosuidel– ha dichiarato il sindaco Mario– e sulle opportunità di recupero della cassa integrazione a favore dei dipendenti Alitalia», ha sottolineato il primo cittadino.«Il nostro comune è una delle principali realtà coinvolte dal punto di vista economico e occupazionale in questa transizione, data la centralità dell’Aeroporto Leonardo da Vinci. La fusione tra Ita eaprirà nuove opportunità d’impiego per il territorio», ha concluso