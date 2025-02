Laspunta.it - Istat cambia il paniere per la rivelazione dei prezzi al consumo, dati più coerenti con la realtà

l’annuncia che, nel2025, ovvero l’insieme di prodotti e servizi utilizzato come riferimento per la rilevazione deial, sono stati fatti alcuni ritocchi.“Considerando le divisioni di spesa con peso in crescita, l’aumento più elevato in termini assoluti è quello di Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+0,6335 punti percentuali); c’è poi l’aumento del peso dei Trasporti (+0,5505 punti percentuali) e dei Servizi ricettivi e di ristorazione (+0,2383 punti percentuali).” – rivela l’Istituto di statistica.“Siamo lieti che l’abbia deciso di accogliere le osservazioni suggerite e condivise da noi, insieme ad Associazioni dei consumatori, nella apposita commissione del CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti) che presiediamo.” Ha detto Federconsumatori.