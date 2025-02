Modenatoday.it - Ispezioni ai sottovia autostradali: modifiche alla viabilità l'11 febbraio

Leggi su Modenatoday.it

Martedì 11, dalle 9 alle 17, verranno eseguite attività ispettive con piattaforme elevabili a cura di Autostrade per l’Italia aisituati in via Jacopo da Porto nord e in via Stradella.Per consentire le operazioni di verifica, la circolazione in entrambe le vie.