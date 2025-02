Ilfattoquotidiano.it - “Io ero razzista prima che fosse fico esserlo”: licenziato dal Doge uno dei fedelissimi di Elon Musk

“Per chiarire, io eroche”. Con un biglietto da visita del genere, la carriera di Marko Elez al Dipartimento dell’Efficienza Governativa (), guidato da, non poteva che essere breve. Il suo caso, però, va ben oltre la sua vicenda personale: alimenta i sospetti sulle reali intenzioni del fondatore di Tesla e sull’obiettivo della rivoluzione federale affidatagli dal presidente Trump, come riporta La Repubblica.Elez, programmatore venticinquenne con un passato a SpaceX, Starlink e X, era stato reclutato dallo stessoper entrare nele lavorare sull’accesso ai sistemi del Dipartimento del Tesoro, strumenti con cui vengono gestiti pagamenti per miliardi di dollari. Proprio giovedì, un tribunale aveva imposto restrizioni sulla sua possibilità di condividere quei dati, che includevano informazioni riservate dei contribuenti.