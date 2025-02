Ilrestodelcarlino.it - “Io alla Beko da 27 anni, voglio continuare qui: è tornata la speranza”

Comunanza (Ascoli), 8 febbraio 2025 – “Fino a pochi giorni fa gli unici discorsi, tra noi operai, riguardavano le sorti dell’azienda e si finiva spesso per litigare. Da una settimana, invece, nei momenti di pausa siamo tornati a parlare anche di calcio e lavoriamo con maggior serenità”. Le parole di GiDi Somma, dipendente di 52e con una famiglia da portare avanti, dimostrano che si respira un’aria profondamente diversadi Comunanza, dopo il tavolo al Ministero dello scorso 30 gennaio. Un incontro, quello, che ha lasciato intravedere più di uno spiraglio positivo sul futuro della fabbrica. Il rischio chiusura sembra scongiurato e se ne saprà di più dopo il prossimo vertice, sempre a Roma, previsto per lunedì. Intanto, però, da parte dei lavoratori c’è maggior fiducia per il futuro.