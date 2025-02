Inzaghi discorso alla squadra dopo Fiorentina-Inter | Abbiamo sbagliato ma…

Leggi su Ilnerazzurro.it

Nelle ultime due uscite di Serie A l’ha collezionato solamente un punto sui sei disponibili. L’aver scritto, letto e raccontato di questo come quasi un dramma rende ben chiara l’idea di cosa sia l’in questo momento e di cosa sia riuscita a costruire negli ultimi anni.I nerazzurri hanno vissuto un’ultima settimana difficile, e adesso il ruolo di Simonesarà fondamentale non solo dal punto di vista tecnico e tattico, ma servirà quella marcia in più per infondere nuovamente fiducia e forza al gruppo, un processo che il tecnico piacentino ha già iniziato.IlFirenzeL’non ha buttato via nulla. La corsa è ancora lunga e si compone dei più svariati percorsi. Gettare la spugna adesso riducendo la corsa scudetto solamente ad una questione di calendario ed impegni non deve essere una prerogativa.