Investitori obbligazionari | perchè dovrebbero guardare all’high yield USA

Guardando al mercato highglobale, come illustrato dall’ICE BAML Global HighIndex, i rendimenti sono diminuiti rispetto ai loro picchi storici, con medie considerate accettabili per l’highdell’8-9%. I picchi di oltre il 10%, guidati dalle crisi, sono stati pochi e molto distanti tra loro, e complessivamente, coprono una manciata di settimane negli ultimi 14 anni.USALo spiega Andrew Lake, Head of Fixed Income di Mirabaud Asset Management sottolineando che il rendimento medio odierno si aggira intorno al 7,5% che, a nostro avviso, rappresenta per gliun interessante livello di ingresso nell’high. Se i rendimenti dovessero mantenersi a questo livello, la nostra analisi dello scenario di rendimento indica un total return a 12 mesi di circa il 5,3%.