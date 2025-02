Sport.periodicodaily.com - Inter vs Fiorentina: le probabili formazioni

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Le due squadre si ritrovano a pochi giorni dal recupero che ha visto i viola travolgere i nerazzurri, desiderosi di vendetta.vssi giocherà lunedì 10 febbraio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREC’è grande delusione tra i nerazzurri per la pesante sconfitta subita nel recupero di campionato dai viola. La squadra di Inzaghi ha perso così la possibilità di agganciare il Napoli in vetta alla classifica ed ora si ritrova ad inseguire a meno tre. Obbligatorio, quindi, rialzare subito la testa.Morale totalmente opposto per i viola che, dopo un periodo di flessione, sono tornati nuovamente sui livelli di inizio stagione. Quella contro i nerazzurri è la terza vittoria consecutiva che ha rilanciato alla grande le ambizioni Champions della squadra di Palladino, adesso quinta a meno uno dal quarto posto.