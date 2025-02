Inter-news.it - Inter vince e convince contro il Lecce Primavera: successo di qualità e quantità!

L’supera ilcon il punteggio di 3-0. A segno Giacomo De Pieri, Leonardo Bovo e Thomas Berenbruch.VITTORIA NETTA – L’prosegue il secondo tempoilcosì come aveva concluso il primo, mostrando di avere ben chiare le idee su come affrontare la sfida. Piuttosto che un possesso palla sterile, i nerazzurri preferiscono gestire la sfera in attesa del momento giusto per colpire, al contempo badando con attenzione in fase di copertura alle possibili sortite offensive dei pugliesi. L’unica nota negativa della frazione, per i meneghini, è data dalla preoccupazione per le condizioni di Daniele Quieto, uscito all’inizio del secondo tempo a causa di un problema muscolare. Il resto dei secondi 45 minuti ci consegna una squadra che sa come leggere i momenti della partita.