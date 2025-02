Inter-news.it - Inter, tre ostacoli da superare! Dall’attacco agli infortuni in difesa – CdS

In casasono tre i temi differenti da affrontare per provare ad uscire da questo periodo di calo. Si partee si finisce con gliinsecondo il Corriere dello Sport.ATTACCO – L’non ha soluzioni alternative a Marcus Thuram e Lautaro Martinez. I due, così come con l’Atletico Madrid lo scorso anno, sono arrivati cotti a febbraio e il rischio è quello di non averli al 100% nelle prossime partite decisive. La preoccupazione sarebbe minore se le seconde linee avessero dato risposte accettabili, ma Joaquin Correa, Mehdi Taremi e Marko Arnautovic hanno per ora dato un contributo pari allo zero., altre due questioni oltre l’attacco.REGIA – La differenza di rendimento di Hakan Calhanoglu è il secondo problema. Gliall’adduttore, la lesione al polpaccio successiva e i quattroin totale in questa stagione hanno impedito al turco di entrare in forma.