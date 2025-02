Liberoquotidiano.it - Inter, quella necessità disperata dei giocatori: cosa filtra dallo spogliatoio

Partita strana, si sapeva. Solo che un conto è dirlo, un altro è giocarla: lo fa bene la Fiorentina, approcciando con idee chiare e convinzione di poterla vincere; lo fa malissimo l', mai così svuotata di energie dopo tutto questo tempo a rincorrere il Napoli con un asterisco sulle spalle. La Fiorentina ha senz'altro sentito la partita in modo diverso, più emotivo. Una specie di reazione a quanto successo a Bove, presente e attivo in panchina nelle vesti del motivatore. L', invece, non ha sentito nulla. Nemmeno la pressione di doverla vincere. Vuoi anche per la rinuncia a Barella e a Dimarco da parte di Inzaghi, il pallone gira più lentamente del solito e fa il gioco della Viola schierata con quattro terzini contemporaneamente. Non è vero che Palladino non aveva alternative, Colpani poteva giocare e avrebbe cambiato completamente l'impostazione della squadra, invece il raddoppio dei terzini è diventato strategico.