Inter Primavera | tutto facile contro il Lecce A Interello finisce 3-0

. Dopo la sconfitta per 3-0 subitail Torino e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan, l’torna alla vittoriaildi mister Scurto e si riporta momentaneamente a -3 punti dalla capolista Roma, in attesa del match dei giallorossi.Il match si apre in maniera abbastanza equilibrata ma la situazione di parità dura poco, fino al 12? quando Giacomo De Pieri, che ha recentemente esordito in prima squadra in Champions League, trova il gol dell1-0: dalla sinistra il numero 30 triangola con Lavelli e beffa il portiere Rafaila con un bel sinistro sul secondo palo.Dopo il gol del vantaggio, l’continua a premere sull’acceleratore e, dopo un’altra occasione fallita da De Pieri, al 37? i nerazzurri trovano il raddoppio con Leonardo Bovo che colpisce al volo di piatto destro un cross partito dalla sinistra dai piedi di Daniele Quieto.