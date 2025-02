Inter-news.it - Inter, maledizione bis-Scudetto! Ripetersi rimane difficile – TS

Leggi su Inter-news.it

L’sta vivendo quella che ormai in Serie A sta diventando ladelle detentrici del campionato. Nessuno riesce a, i nerazzurri danno i primi segnali di cedimento per Tuttosport.CEDIMENTO – La parte piùper una squadra non è vincere, ma. Lo si dice ma finché non lo si vive nessuno ci crede. Anche l’della seconda stella e del dominio sugli avversari di una stagione fa sta pagando questache in Serie A dura dalla Juventus. L’ultima società che ha vinto due campionati di fila è proprio quella bianconera, che addirittura ne ha portati a casa nove prima dirompere l’egemonia. L’ha già vissuto questa situazione ed era il 2022, primo anno di Simone Inzaghi da allenatore del club. In quel caso fallì neldopo Antonio Conte.