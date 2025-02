Internews24.com - Inter Lecce Primavera LIVE: tabellino, cronaca e risultato del match

di Marco BlasiAppuntamento alle ore 11 per, la sfida valevole per il 24° turno di campionato: seguilacon noiTutto pronto per, la sfida del 24° turno del campionato di1 avrà inizio alle ore 11. Segui con noi latestuale dell’incontro.CALCIO D’INIZIO ORE 11, IL(4-3-3): 21Zamarian; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 6 Maye, 17 Motta; 16 Venturini, 14 Bovo, 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 9 Lavelli, 10 Quieto A disposizione: 12 Taho,3 Cocchi, 4 Zanchetta, 11 Spinacce, 15 Perez, 18 Mosconi, 19 Della Mora, 26 Garonetti, 27 Pinotti, 29 Topalovic, 37 Vukoje Allenatore: Andrea Zanchetta(4-3-3): 1 Rafaila; 27 Ubani, 2 Russo, 26 Pacia, 4 Addo; 8 Kovac, 6 Gorter, 10 Yilmaz; 24 Delle Monache, 77 Bertloucci, 17 Agrimi.