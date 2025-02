Inter-news.it - Inter-Lecce Primavera 3-0: prestazione convincente sotto ogni punto di vista! (LIVE)

Inizia ora ildi, partita valida per la ventiquattresima giornata del Campionato. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it.RILEGGI IL3-093? FINISCE LA PARTITA!90? Tre minuti di recupero.90? Calcio d’angoloessante battuto da Topalovic. La palla, destinata sul secondo palo, non viene però colpita da Spinacce.89? Mosconi è nuovamente pericoloso sulla fascia destra. Il suo cross basso non viene però raccolto dai compagni.78? Un cambio nel. Entra Pejazic per Agrimi.76? Due cambi nell’. Dentro Cocchi e Topalovic per Berenbruch e Motta.74? Grande azione personale di Venturini. Il calciatore italiano semina il panico nella difesa avversaria, ma il suo tiro viene respinto con i piedi da Rafaila.