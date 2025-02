Internews24.com - Inter Lecce Primavera 2-0 LIVE: finisce il primo tempo

di Marco BlasiAppuntamento alle ore 11 per, la sfida valevole per il 24° turno di campionato: seguilacon noiTutto pronto per, la sfida del 24° turno del campionato di1 avrà inizio alle ore 11. Segui con noi la cronacatestuale dell’incontro.CRONACACalcio d’inizio – Inizia3? – Palla di De Pieri per Lavelli cerca il diagonale, tiro parato da Rafaila10? – Conclusione dalla distanza di Berenbruch fermato dall’estremo difensore del?11? –IN VANTAGGIO!!! Appoggio perfetto di Lavelli per De Pieri che di sinistro chiude in porta il gol dell’1-026 – Progressione di Ubani sulla sinistra, prova il tiro Kovac, murato dalla difesa nerazzurra29? – Motta prova la conclusione ma non inquadra lo specchio della porta36? – Altra occasione per l’, ancora con De Pieri che incrocia di sinistro, palla fuori?37? – RADDOPPIO DELL’!!!gol stagionale per Bovo che riceve l’assist morbido di Quieto e chiude alla perfezione sul secondo palo40? – Giocata e conclusione centrale di Yilmaz, para in due tempi Zamarian45? – Si chiude senza recupero e con i nerazzurri in vantaggio per 2-0 ildi, IL TABELLINO: 2-0Marcatori: 11? De Pieri (INT), 37? Bovo (INT)Ammoniti: Ubani (LEC), Pacia (LEC)(4-3-3): 21Zamarian; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 6 Maye, 17 Motta; 16 Venturini, 14 Bovo, 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 9 Lavelli, 10 Quieto A disposizione: 12 Taho,3 Cocchi, 4 Zanchetta, 11 Spinacce, 15 Perez, 18 Mosconi, 19 Della Mora, 26 Garonetti, 27 Pinotti, 29 Topalovic, 37 Vukoje Allenatore: Andrea Zanchetta(4-3-3): 1 Rafaila; 27 Ubani, 2 Russo, 26 Pacia, 4 Addo; 8 Kovac, 6 Gorter, 10 Yilmaz; 24 Delle Monache, 77 Bertloucci, 17 Agrimi.