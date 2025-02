Inter-news.it - Inter-Lecce Primavera 2-0 al 45?: De Pieri e Bovo certificano una grande frazione!

L’è in vantaggio sulper 2-0 al 45?: a segno Giacomo De, al suo sesto gol nel Campionato U-20, e Leonardo.OTTIMO INIZIO – L’ospita ilcon l’obiettivo di dimenticare le ultime due sfide negative, contro il Torino in Campionato e contro il Milan in Coppa Italia. Sin dall’inizio, i nerazzurri dimostrano un atteggiamento e una voglia tali da impedire ai pugliesi di esprimere il proprio gioco. I più intraprendenti, tra le fila dei meneghini, sono Thomas Berenbruch e Giacomo De, fresco di rinnovo con i nerazzurri. Proprio quest’ultimo, dopo qualche tentativo andato a vuoto, trova la rete del vantaggio al 12‘ grazie a un preciso tiro di sinistro scaricato in area di rigore. I meneghini continuano ad esercitare una forte pressione sulla compagine avversaria, muovendosi alla ricerca del raddoppio.