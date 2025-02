Internews24.com - Inter Fiorentina, tutti i nuovi arrivati a disposizione per Palladino? Le probabili scelte

di Redazioneper? Lein vista della gara di lunedì seraBuone notizie in casa. Rispetto alla partita di recupero di giovedì, lunedìavrà aacquisti del mercato di gennaio per la sfida contro l’: Folorunsho, Pablo Marí, Ndour, Zaniolo e Fagioli. Secondo il Corriere dello Sport, oltre a Folorunsho, già sceso in campo con Monza, Torino, Lazio e Genoa, potrebbe partire titolare anche Fagioli a centrocampo, soprattutto considerando le condizioni non ottimali di Cataldi e l’assenza di Adli. Rimane da valutare la situazione di Gudmundsson, mentre Comuzzo sarà indisponibile per squalifica.PROBABILE(4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pograncic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli; Colpani, Beltran, Folorunsho; Kean.