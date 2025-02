Inter-news.it - Inter-Fiorentina, tre cambi rispetto all’ultima! No rivoluzione – CdS

L’questo lunedì affronterà nuovamente la, stavolta però a San Siro. Simone Inzaghi non vuole portare rivoluzioni, le ultime sulla probabile formazione dal Corriere dello Sport.ALLENAMENTI – L’è tornata dalla partita contro laattorno alle due di notte tra giovedì e venerdì. I giocatori sono rimasti in ritiro, hanno dormito alla Pinetina e la mattina hanno svolto l’allenamento agli ordini di Simone Inzaghi. Solo Joaquin Correa e Federico Dimarco non hanno fatto la sessione con il gruppo. Oggi ci sarà l’analisi video di ciò che non è andato al Franchi, il mister non vuole ulteriori passi falsi lunedì a San Siro. Non ci sono stanchezza o calendario che tengano.PROBABILE FORMAZIONE – Inzaghi comunque non vuole rivoluzionare la formazione di Firenze. Tornerà ovviamente Nicolò Barella dal primo minuto in, ma ipiù importanti saranno altri.