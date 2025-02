Internews24.com - Inter Fiorentina, strategie celate: il piano di Inzaghi per la partita di lunedì

L'appuntamento di sera segna una tappa fondamentale per l', che affronterà la in una delle sfide più attese della stagione. I nerazzurri, reduci da una serie positiva in campionato di 13 vittorie e 4 pareggi, avevano dimostrato una solidità impressionante dopo il primo passo falso in stagione nel derby d'andata. Con una striscia invincibile in trasferta caratterizzata da otto successi consecutivi, l' sembrava inarrestabile. Tuttavia, il recente risultato negativo ha colto molti di sorpresa. Secondo Tuttosport, la prestazione dei sostituti, di gran lunga inferiore a quella dei titolari, ha messo in luce una squadra esausta sia fisicamente che mentalmente.