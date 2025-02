Internews24.com - Inter, aumenta il monte ingaggi! Rosa più pagata di tutta la Serie A. Ecco cosa pesa

di RedazioneilpiùdilaA.. L’analisi della Gazzetta dello SportLa Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione legata aldell’, attualmente il club con lapiùdilaA.IL DATO- «L’balza in testa facendo segnare un incremento di 20 milioni rispetto ai 186 del 2023-24: quindi 206 in totale. Come mai? In termini assoluti, va ricordato che il club nerazzurro, a causa delle difficoltà finanziarie degli ultimi anni di gestione Zhang, era stato costretto a perseguire una politica di “saldo neutro” nelle transazioni di mercato privilegiando i parametri zero. Se gli ammortamenti dei cartellini si sono ridotti (da 137 milioni nel 2020-21 a 75), l’effetto collaterale è stato quello dire la massa salariale e l’età media.