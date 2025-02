Inter-news.it - Inter, allarme crisi dopo una sconfitta? I segnali di Firenze – TS

Da Tuttosport si paventa per la prima volta in questa stagione il termine “”. All’non veniva associata da tempo, idihanno indotto subito alla scelta. NUMERI – Dal 22 settembre l’non perdeva in campionato. Otto trasferte consecutive con altrettante vittorie per la squadra di Simone Inzaghi prima del tonfo aall’Artemio Franchi. La Fiorentina ha annichilito i nerazzurri e fatto pagare agli avversari l’evidente calo fisico ma soprattutto mentaleil derby di domenica scorsa.RISPOSTE – Inzaghi ha ricevuto risposte preoccupanti dai suoi giocatori e mentre Antonio Conte rideva si prendeva tutte le responsabilità dell’accaduto, anche quelle non sue. Non sue perché gli errori dei singoli sui gol subiti non possono essere una sua colpa, così come anche l’errore di Marko Arnautovic sul risultato di 2-0.