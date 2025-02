Panorama.it - Intelligenza Artificiale: sfida Cina -USA

Le spese in conto capitale (il famoso capex) legate allo sviluppo dell’AI negli Stati Uniti sono arrivate a $250 miliardi nel 2024 (+48% sul 2023) e nel 2025 sono attese raggiungere i $320 miliardi (senza contare Stargate il progetto “lanciato” da Trump che da solo varrebbe 500 mld). Parliamo soprattutto di datacenters e di altre infrastrutture necessarie a gestire, conservare ed elaborare i miliardi di miliardi di dati di qui il mondo sembra non poter fare a meno, di chips super rapidi e performanti in stile Nvidia. Questi investimenti sono simili come ordine di grandezza al totale del piano dell’agenda Draghi per tutti i settori merceologici in Europa, tanto per avere un termine di paragone.Fino a un paio di settimane fa tutto bene, il dominio americano sul tema era ovvio e la spinta all’utilizzo dell’AI, in ambito lavorativo e non, avrebbe spinto tutti noi umani, volenti o nolenti, a spendere e investire nei così detti copiloti e in tutto quanto renderà, apparentemente, molto più semplice, veloce ed efficiente il nostro lavoro e la nostra vita.