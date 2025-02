Ilrestodelcarlino.it - Insulti razzisti nel basket. Daspo di due anni alla madre

Se è vero che la mamma della giocatrice della Nuova Virtus Cesena che lunedì si era resa colpevole di aver rivoltoa una giocatrice avversaria dell’HappyRimini, non è più gradita sugli spalti in occasione delle partite del club cesenate (e del resto il questore di Rimini ha emanato per lei un ’’ di due), alle prossime tre gare interne del campionato Under 19 della Nuova Virtus, non potrà accedere proprio nessuno. Lo ha disposto il giudice sportivo della Fip che ieri, omologando il risultato della partita in questione (vinta 68-51 dVirtus che giocava in trasferta), ha deciso di comminare tre giornate di squalifica al campo cesenate. Squalifica che si applica esclusivamente alle gare dell’under 19, tanto che domani alle 18, quando al PalaIppo le due società si affronteranno nuovamente, questa volta nell’ambito del campionato di serie B femminile, il pubblico sarà regolarmente ammesso all’interno dell’impianto.