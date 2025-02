Ilrestodelcarlino.it - Insulti razzisti, Happy Basket Rimini: “Anche la mamma che ha insultato va protetta”

, 8 febbraio 2025 - "In questo momento c'è una persona che ha commesso un errore inqualificabile e che per questo sta pagando un prezzo molto alto e con lei la sua famiglia.loro vanno protetti". A parlare è la, che interviene con un lungo comunicato sulla vicenda andata in scena lo scorso lunedì 3 febbraio. Una-tifosa della Nuova Virtus Cesena ha rivoltoad una giocatrice riminese nella sfida del campionato di pallacanestro femminile Under 19 tra le due squadre romagnole. Laè intervenuta sulla vicenda della-tifosa alla quale è stato notificato un Daspo dopo glirivolti a una giocatrice Missing Credit "Vi chiediamo di smetterla con i commenti violenti e cattivi - si legge ancora nel comunicato -: chi sbaglia paga, come è giusto che sia, ma su questo si esprimeranno esclusivamente gli organi competenti.