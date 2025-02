Ilrestodelcarlino.it - Insulti razzisti, Daspo alla mamma. Niente manifestazioni per due anni

di Francesco Zuppirolisconti per laultrà. La donna, finita nell’occhio del ciclone dopo aver urlato "scimmia" a una giocatrice di colore di 17durante la partita di pcanestro giovanile del 3 febbraio scorso tra Happy Basket Rimini e Nuova Virtus Cesena, ieri si è vista notificare dquestura di Rimini il, con conseguente divieto di accesso a tutte lesportive in Italia, di qualsiasi sport e categoria, per i prossimi due. È questo il provvedimento adottato dal questore di Rimini, Olimpia Abbate, nei confronti della donna cesenate che ha urlatodagli spalti verso una giovane cestista riminese. Il tutto ripreso in ogni suo istante nel corso di una diretta Facebook poi pubblicata sul profilo social della stessa signora (che ora non è più attivo).