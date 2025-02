Secoloditalia.it - Innocenti Evasioni – Milano

Via Giuseppe Candiani, 66 – 20158Tel. 02/33001882Sito Internet: www..comTipologia: tradizionale con spunti creativiPrezzi: Prezzi: menù degustazione 75/100€, alla carta 2 portate 70€, 3 portate 90€, dolci 15€Chiusura: DomenicaOFFERTAConferma di voto per questo ristorante guidato da Tommaso Arrigoni, che propone una cucina variopinta nella quale convivono classicismo e avanguardia. Lo chef porta avanti un’idea di cucina essenziale e sostenibile, basata sulla stagionalità, che sa essere innovativa senza rinunciare all’ispirazione tradizionale, con ingredienti rivisitati e presentati in modo accattivante ma non sempre centrata a nostro avviso. Qui è possibile assaporare piatti della tradizione italiana e milanese reinterpretati in chiave contemporanea; l’offerta à la carte è affiancata da tre menù degustazione, tra i quali abbiamo scelto quello che propone i piatti che hanno fatto la storia di questo ristorante.