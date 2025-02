Iñigo Pérez | Europa? Non è ancora il momento di usare quella parola

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-08 01:04:00 Una notte che sembrava complicata dopo Sergio Camello e Una López Injuries Fino alla maniglia sinistra Álvaro García.Tre punti che rivendicano une il suo buon. L'allenatore ha partecipato ai media e ha parlato della vittoria contro il vero Valladolid.Sei punti campioni: Ho molta fiducia in questi ragazzi. Anche se sembra che sembrino all'aria, probabilmente ci crederei perché ho molta fiducia in loro, li vedo ogni giorno. Stiamo avendo successo e probabilmente ci avrei creduto.: No, pensoall'e lo dico davvero. Dico la stessa cosa ma è quello che sento: 3 punti più vicini all'obiettivo. Felice per loro, come senza essere in grado di migliorare in molti aspetti che non eravamo in grado di fare prima.