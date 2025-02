Oasport.it - Inghilterra-Francia oggi in tv, Sei Nazioni rugby 2025: orario, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

A chiudere il sabato del Guinness Seiallo stadio di Twickenham a Lonadra saranno i padroni di casa dell’e la. Una rivalità storica tra due formazioni che sono considerate tra le favorite per il titolo finale, ma con i padroni di casa che sono già spalle al muro dopo il ko subito a Dublino.Di contro, laha esordito con il netto successo per 43-0 contro il Galles, ma ora sono chiamati a confermarsi contro un’avversaria di ben altro spessore. E dovranno farlo senza Ntamack in regia, con il numero 10 squalificato tre settimane per l’espulsione subita a Parigi., che, invece ha spostato Marcus Smith dall’apertura a estremo e sarà interessante capire se nel nuovo ruolo sarà propositivo come a Dublino.Calcio d’inizio fissato allo stadio di Twickenham alle ore 17.