Internews24.com - Infortunio Correa, il rientro in gruppo si avvicina: c’è una data segnata sul calendario!

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ilinsi: c’è unasul! Le ultime dopo l’allenamento dell’InterAncora alle prese con un, Joaquinnon sarà tra i convocati nemmeno per il match di lunedì contro la Fiorentina a San Siro. L’argentino è fermo ai box da settimane, ma adesso il suosembra davvero vicino. Come fa sapere Sky Sport, nell’allenamento di oggi dell’Inter ad Appiano Gentile, oltre a lui anche Federico Dimarco si è allenato a parte. L’esterno nerazzurro è ancora alle prese con un’influenza che rischia di mettere a repentaglio la sua presenza per il match del Meazza.Il Tucu, però, non dovrà aspettare ancora a lungo. Il suoin, per un allenamento parziale, è previsto già nella giornata di domani. La squadra di Inzaghi infatti tornerà ad allenarsi domani mattina ad Appiano Gentile, dove i nerazzurri si ritroveranno anche lunedì mattina per l’allenamento di rifinitura.