Juventusnews24.com - Infortunio Cambiaso, si allungano i tempi del suo recupero. Quando può tornare a disposizione: la data

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, sidel suopuò: la possibiledel rientro in campo dell’esternoNon arrivano buone notizie dalla Continassa per quanto riguarda Andrea, che ha saltato anche la trasferta di ieri di Como per un problema alla caviglia che lo sta tenendo fuori dai convocati.Martedì allo Stadium arriva il PSV per l’andei playoff di Champions League: l’esterno della Juventus, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dovrebbe ancora essere tenuto a riposo. L’obiettivo è il pienoper la sfida contro l’Inter.Leggi su Juventusnews24.com