Spazionapoli.it - Infortunio Buongiorno, c’è la scelta definitiva di Conte: cosa accadrà contro l’Udinese

Ultimissime Napoli – Manca sempre meno al prossima sfida del Napoli. Antonioha già sciolto un importante dubbio di formazione. Il weekend di Serie A è finalmente iniziato, motivo per il quale la prossima sfida del Napoli è sempre più vicina. Questa volta, al Maradona arriveràdi Kosta Runjaic, il quale ha già anticipato di voler dare il tutto per tutto. La sfida sarà tutt’altro che semplice, proprio per questo Antonioavrebbe già preso unaimportante. Quest’ultima, riguarda da molto vicino Alessandroout: spazio a Juan JesusIl calvario di Alessandronon è ancora terminato. Il calciatore del Napoli è out da oltre un mese a causa di unalle vertebre che non gli ha permesso di scendere in campo nelle ultime settimane.