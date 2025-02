Ilgiorno.it - Influenza e quel raffreddore “che non passa”: ora la Lombardia vede il picco: “Inizio stagione lento, l’impennata con l’abbassamento delle temperature”

Milano, 8 febbraio 2025 – Migliaia di lombardi sono alle prese con sintomi similli: febbre,, mal di gola e malessere generale. Stando all’ultimo report Infllunews nella quinta settimana del 2025 (relativa al periodo tra il 27 gennaio e 2 febbraio 2025) l’incidenza totalesindromi simil-li ha raggiunto un valore di 17,8 casi per 1000 assistiti, con livello di intensità molto alta. Come nelle scorse settimane a essere colpiti sono in particolare i piùli: l’incidenza è pari a 39,3‰ nella fascia d’età 0-4 anni (dato in calo rispetto al 43,3% della settimana precedente). E gli effetti si vedono a colpo d’occhio, con classi di asilo nido e materna con presenze dimezzate nell’ultimo periodo. La seconda fascia d’età più colpita in(incidenza del 21%) èla della fascia 5-14 anni.