Infermieri in fuga la Lombardia punta sulla figura dell’assistente | ecco cos’è

Milano, 8 febbraio 2025 – Inmancano già almeno duemila, certifica l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, e in Italia tra il 2023 e il 2033 ne sono previsti circa 113mila in uscita dal servizio. Con possibilità di turnover scarse, se per 20.435 posti disponibili nei corsi di laurea instica nel 2024-2025 si son presentati in 21.178: un delta di 743, un quarto dei tremila rimasti fuori l’anno prima (con quasi 400 posti in meno). InInva peggio: alla Statale sono rimasti vuoti quasi duecento posti (erano 810, sono arrivate 613 domande), in Bicocca e a Brescia un sesto del totale, a Pavia e a Varese addirittura un terzo; e dove i candidati superavano le disponibilità, cioè nelle università private Humanitas e San Raffaele, la “miglior” performance di quest’ultima vedeva un sovrannumero del 44% sul numero chiuso che, quasi ovunque, si chiude prima per mancanza di candidati.